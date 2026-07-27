Правительство РФ направит 4 миллиарда рублей на создание новых медучреждений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Современные онкологические центры, родильные дома и хирургические отделения появятся в восьми регионах.

Правительство России в 2026 году дополнительно направит четыре миллиарда рублей на создание новых медицинских учреждений в восьми регионах страны. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

На встрече он подчеркнул: президент РФ не раз отмечал, что необходимо повышать качество и доступность медицинской помощи на всей территории нашей большой страны. Чтобы решить эту задачу, правительство, как добавил Мишустин, реализует ряд мер.

«На это направлен и профильный федеральный проект. В рамках его выполнения распределим дополнительно на текущий год порядка четырех миллиардов рублей, а всего на трехлетний период — более шести миллиардов», — сказал председатель правительства.

Мишустин пояснил, что эти средства будут выделены на строительство многофункциональных больничных комплексов, родильных домов, а также онкологических центров и хирургических отделений. Новые медучреждения появятся в восьми регионах РФ, включая Магаданскую, Псковскую, Ростовскую и Челябинскую области.

Еще, как уточнил Мишустин, возвести современные клиники планируют в Мордовии, Кабардино-Балкарской республике, Камчатском и Красноярском краях.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что российские вакцины от разных форм рака войдут в программу ОМС.

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