Колыбельная для тех, кто не проснется: в ДНР почтили память погибших детей Донбасса

Фото, видео: Пресс-служба Министерства Молодежной политики ДНР; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В республике провели сразу несколько памятных акций.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) прошли мероприятия ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Памятные акции состоялись в Горловке и Донецке. Как сообщили организаторы, они прошли в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В Горловке сотрудники Движения Первых организовали мастер-класс для детей из пункта временного размещения, куда были эвакуированы семьи с освобожденных территорий ДНР, а также для воспитанников городского социального центра.

В акции приняли участие 30 детей. Вместе они изготовили около 300 бумажных ангелов — по числу детей, погибших в республике из-за преступных действий киевского режима. Позже все фигуры передали в музейную комнату «Солнечный круг», где они стали частью памятной экспозиции.

«Мы решили вместе с ребятами изготовить столько ангелов, сколько детей погибло в республике. Они символизируют память и надежду на то, что подобное больше не повторится», — отметил специалист Движения Первых по организации работы в городском округе Горловка Даниил Карабаев.

К акции присоединились и родители детей, проживающих в пункте временного размещения. Все изготовленные бумажные ангелы вошли в состав мемориальной композиции городского музея.

Еще одно памятное мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова в Донецке. Там жители города создали инсталляцию «Незавершенный путь», основой которой стала детская обувь.

Первую пару на площадке установил ребенок. Она символизировала путь, который другой малыш уже не сможет пройти — в школу, на кружок или домой. Затем к акции присоединились жители Донецка, приносившие сандалии, кроссовки, шлепанцы, сапожки и туфельки. В итоге мемориальная композиция насчитывала почти 300 пар обуви — каждая из них символизировала ребенка, погибшего в Донбассе из-за украинской агрессии.

Инсталляцию дополнили экраном, на котором транслировались имена погибших детей. Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский отметил, что акция посвящена памяти официально зарегистрированных погибших детей. При этом, по его словам, окончательное число жертв может оказаться больше, поскольку работа по установлению всех обстоятельств продолжается.

«Эта инсталляция — не политический жест, а факт, который невозможно опровергнуть: факт детской смерти. Каждая пара обуви, выставленная сегодня в Донецке, — это конкретный ребенок, который больше никогда не наденет свои ботиночки. Украинские СМИ и их западные покровители по сей день утверждают, что „Аллеи ангелов“ не существует. Но у нас их три — три места боли и скорби по невинно убиенным детям, и сегодня мы показываем это всему миру открыто», — рассказал Шимановский.

Состоялась также мемориальная акция, во время которой прозвучала колыбельная для более чем 300 детских игрушек. Мероприятие организовало региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

Местом проведения стал Дворец молодежи «Юность», который был разрушен в результате атак вооруженных формирований Украины. Ранее здесь работали спортивные и творческие секции для детей и молодежи.

Перед началом акции молодежный хор «Росток» из Горловки исполнил несколько произведений. После этого в зрительном зале, где все 330 мест заняли мягкие игрушки, прозвучала колыбельная. Каждая игрушка символизировала одного погибшего ребенка.

Участниками памятного мероприятия стали уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская, министр молодежной политики республики Денис Шимановский, руководитель регионального отделения МГЕР Сергей Добровольский, представители интербригады «Пятнашка» и активисты.

Акция была приурочена к событиям 27 июля 2014 года, когда украинские военные нанесли массированный удар по Горловке с применением установок «Град». Тогда погибли 22 человека, в том числе 23-летняя Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира. После трагедии погибшую мать с ребенком стали называть «Горловской Мадонной».

«Мы находимся во Дворце молодежи „Юность“ — месте, где собиралось огромное количество молодежи и детей. Здесь были спортивные и творческие секции. Лично я занимался спортом в этом дворце и один раз выходил на сцену на студенческом мероприятии. Сегодня мы чтим память ангелов Донбасса — более 330 невинных детей, которые погибли от рук террористов и ВСУ», — рассказал Добровольский.

По его словам, у каждого из погибших детей могло быть свое будущее — они могли стать врачами, IT-специалистами или выбрать любой другой путь. Он подчеркнул, что память о жертвах должна передаваться следующим поколениям.

Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский отметил, что погибшие дети стали жертвами обстоятельств, оказавшись в месте, которое Киев считает непригодным для жизни. Он подчеркнул, что молодежь Донбасса ежегодно будет вспоминать каждого из них.

«Несмотря на попытки отрицать эти факты, мы помним о „Горловской Мадонне“ и о детях, которые закрывали собой других детей. Мы помним ребят, которые просто играли в футбол на Октябрьском, и тех, кто стал жертвой авиаудара на Зугресском пляже в 2014 году. Эта память требует уважения», — добавил он.

Детский омбудсмен ДНР Таисия Чернявская напомнила, что первая детская гибель в Донбассе произошла 27 июля 2014 года. Именно в этот день в республике вспоминают Кристину Жук и ее дочь Киру.

«Мы соболезнуем всем родственникам, которые потеряли своих детей. Это большая утрата для всей республики. И, к сожалению, детские смерти продолжают прибавляться. По официальным данным, более 250 детей погибли в результате боевых действий. Мы в надежде, что скоро это прекратится, что этот страшный счетчик скоро остановится», — подчеркнула омбудсмен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.