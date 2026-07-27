В результате атаки на турбазу в Кирилловке погибли пятеро детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Всего за годы, в которые Запорожье подвергается обстрелам со стороны Украины, погибло 22 ребенка.

В результате атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли пятеро детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на своем канале в мессенджере МАКС.

«Двенадцать лет оголтелые неонацисты воюют с мирным населением, пятый год обстреливают наш регион. <…> Пять маленьких наших жителей погибли 25 июля 2026 года в результате циничной, не имеющий никаких оправданий атаки врага на базу отдыха в Кирилловке Мелитопольского городского округа», — уточнил глава области.

Всего в трагедии погибли 12 человек и 19 пострадали.

Губернатор также уточнил, что помимо этих пятерых несовершеннолетними жертвами действий киевского режима в Запорожье стали 17 ребят. Его сообщение было посвящено Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе. Этот памятная дата была учреждена в честь трагедии, произошедшей 27 июля 2014 года. Тогда Украина, применив систему залпового огня «Град», нанесла массированный удар по центру Горловки. Эта атака унесла жизни 27 мирных граждан, среди них четверо детей.

«В этот день мы скорбим вместе с семьями, потерявшими самое дорогое. Никогда не забудем, никогда не простим», — заверил Балицкий.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночной атаки украинскими дронами на Белгород пострадали 13 человек. Среди них двое детей двух и 11 лет. Последний находится в тяжелом состоянии.

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