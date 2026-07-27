«Враг не дремлет»: в ФСБ рассказали подробности задержания жителя Хабаровска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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За передачу данных иностранной разведке россиянину грозит пожизненное лишение свободы.

Житель Хабаровска, задержанный сотрудниками ФСБ за государственную измену, действовал в интересах пяти стран — США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Об этом рассказал эксперт Андрей Лугов.

Он отметил, что гражданин России, задержанный ранее силовиками, по своей инициативе вышел на связь с разведывательным альянсом «Пять глаз» (в него входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. — Прим. ред.). Житель Хабаровска передавал разведке сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.

«Есть такая фраза: „Враг не дремлет“, которая, наверное, лучше всего подойдет англосаксам. Они как будто ночами не спят, лишь бы урон нанести нашей стране», — сказал Андрей Лугов.

Эксперт напомнил, что за совершение государственной измены предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Российские граждане, у которых возникает такое странное желание посотрудничать с зарубежной разведкой, должны понимать, что их судьба будет незавидной», — добавил Лугов.

В ФСБ также добавили, что деятельность альянса «Пять глаз» направлена на сбор разведданных по всему миру и обмен объективными геополитическими целями стран-участниц. Характерный элемент разведывательной деятельности спецслужб альянса — создание условий для инициативного шпионажа путем опубликования в интернете соответствующих рекламных материалов.

Через завербованного жителя Хабаровска, как уточнили в ФСБ, разведка Новой Зеландии стремилась получить информацию о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате проведения контрразведывательных мероприятий контакт иностранной разведки был своевременно выявлен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ходе обыска у жителя Хабаровска, который действовал в интересах альянса «Пять глаз», изъяли крупную сумму денег в иностранной валюте.

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