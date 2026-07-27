В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Белгород пострадали 13 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Среди раненых есть несовершеннолетние.

В результате ночной атаки украинскими дронами на Белгород пострадали 13 человек. Об этом сообщил оперативный штаб области на своем канале в мессенджере МАКС.

«Белгород атакован 12 беспилотниками, пять из которых сбиты. По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек», — отметили в штабе.

Там также уточнили, что двое из тех, кто получил ранения, несовершеннолетние: дети двух и 11 лет. Последний находится в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано пять человек.

Также от ударов ВСУ повреждены 11 многоквартирных домов и четыре частных, один из которых частично разрушен. Также пострадали один коммерческий объект и 31 автомобиль. Причем 15 машин загорелись. Кроме того, уничтожены хозяйственные постройки и склад предприятия.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону. Кроме того, пятеро получили ранения.

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