Следователи изучают записи с камер после убийства политика на кладбище в Турции

В Турции политика с семьей расстреляли на городском кладбище

Фото: www.globallookpress.com/Ma Yan

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Нападавшие скрылись сразу после атаки, их личности пока не установлены.

В турецком городе Батман вечером произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали член Центрального районного совета Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын Эрджан Дирек и племянник Бекир Дирек.

По данным газеты Cumhuriyet, неизвестные открыли огонь по мужчинам, когда те находились на территории кладбища Асри в юго-восточной провинции страны.

«Все трое скончались на месте», — сказано в статье.

После происшествия район кладбища оцепили сотрудники полиции, а доступ на его территорию временно закрыли. Правоохранительные органы начали масштабную операцию по розыску нападавших.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить маршрут, по которому скрылись преступники. Официальных данных о причинах нападения или возможных мотивах убийства представителя Партии справедливости и развития пока не приводится. Расследование продолжается.

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