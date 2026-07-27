Следователи изучают записи с камер после убийства политика на кладбище в Турции
В Турции политика с семьей расстреляли на городском кладбище
Фото: www.globallookpress.com/Ma Yan
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Нападавшие скрылись сразу после атаки, их личности пока не установлены.
В турецком городе Батман вечером произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали член Центрального районного совета Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмет Дирек, его сын Эрджан Дирек и племянник Бекир Дирек.
По данным газеты Cumhuriyet, неизвестные открыли огонь по мужчинам, когда те находились на территории кладбища Асри в юго-восточной провинции страны.
«Все трое скончались на месте», — сказано в статье.
После происшествия район кладбища оцепили сотрудники полиции, а доступ на его территорию временно закрыли. Правоохранительные органы начали масштабную операцию по розыску нападавших.
Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить маршрут, по которому скрылись преступники. Официальных данных о причинах нападения или возможных мотивах убийства представителя Партии справедливости и развития пока не приводится. Расследование продолжается.
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