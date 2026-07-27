Применяли силу: в МИД РФ пригрозили Молдавии ответом на провокации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В российском внешнеполитическом ведомстве дали понять, что дальнейшие шаги Кишинева без последствий не останутся.

Россия намерена отвечать на любые шаги Кишинева, которые сочтет недружественными. При этом реакция Москвы не обязательно будет зеркальной. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя нынешнее состояние российско-молдавских отношений.

«Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться. Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, не обязательно симметричный ответ», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве «Известиям».

В МИД также отметили, что отношения Москвы и Кишинева сейчас переживают самый сложный период с момента установления дипломатических связей в 1992 году. По оценке ведомства, молдавские власти пока не демонстрируют готовности отказаться от курса, который российская сторона считает откровенно недружественным.

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий 21 июля был вызван в Министерство иностранных дел России. Причиной стало то, что в ведомстве назвали грубым нарушением Кишиневом положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Дипломату выразили решительный протест в связи с двумя инцидентами, участниками которых стали сотрудники российского посольства в Молдавии и принадлежащий дипмиссии транспорт. В МИД РФ подчеркнули, что Москва сохраняет за собой право принять зеркальные меры в ответ на несоблюдение молдавской стороной основополагающих норм, регулирующих дипломатические отношения.

Первый случай произошел 19 июля в Кишиневе. Сотрудники молдавской полиции остановили автобус российского посольства, сославшись на необходимость проверить документы. После этого с транспортного средства без объяснения причин сняли дипломатические регистрационные знаки.

По данным МИД России, полицейские также угрожали задержать сотрудников дипмиссии и применяли к ним физическую силу. Российское посольство обратилось в Министерство иностранных дел Молдавии с просьбой направить на место представителя ведомства, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Однако, как утверждает российская сторона, эта просьба осталась без ответа.

Еще один эпизод произошел в ночь с 20 на 21 июля на пограничном пункте пропуска «Леушены». Сотрудники российского посольства выезжали из Молдавии, чтобы доставить в Россию служебный груз. На границе их, как сообщили в МИД РФ, без достаточных оснований удерживали более четырех часов.

Этим событиям предшествовал инцидент, о котором российское внешнеполитическое ведомство сообщило 25 июня. Тогда дипломатических курьеров на протяжении нескольких часов задерживали в аэропорту Кишинева. Несмотря на то что молдавская сторона была заранее уведомлена об их прибытии, въехать на территорию республики они не смогли и были вынуждены вернуться в Россию.

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков сообщал, что молдавские власти требовали провести досмотр дипломатических документов и мобильных телефонов курьеров.

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