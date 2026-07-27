На 15 лет раньше: кому доступен досрочный выход на пенсию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Некоторым гражданам не придется ждать общеустановленного пенсионного возраста — для них действуют особые правила.

Российское законодательство предусматривает возможность досрочного назначения страховой пенсии для ряда категорий граждан. Такое право предоставляется работникам с вредными и опасными условиями труда, жителям Крайнего Севера, гражданам с продолжительным трудовым стажем, а также медикам, педагогам и представителям творческих профессий. Соответствующие нормы закреплены в статье 30 федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Для сотрудников, занятых на особо опасных производствах, пенсионный возраст снижен до 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин. Тем, кто работает на других вредных производствах, пенсия может быть назначена в 55 и 50 лет соответственно. При этом обязательным условием остается наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Еще одна возможность досрочного выхода предусмотрена для россиян с большим трудовым стажем. Мужчины, отработавшие не менее 42 лет, и женщины со стажем от 37 лет могут оформить пенсию на два года раньше установленного срока. Однако воспользоваться этим правом можно не ранее достижения 60 и 55 лет соответственно.

Особые условия также распространяются на жителей Крайнего Севера. Для получения права на досрочную пенсию необходимо проработать не менее 15 лет в северных регионах либо 20 лет в местностях, приравненных к ним.

Отдельные требования установлены и для представителей социально значимых профессий. Медицинские работники могут рассчитывать на досрочное назначение пенсии после 25 лет работы в сельской местности или 30 лет — в городских учреждениях. Для педагогов необходим стаж не менее 25 лет, а для работников творческой сферы — от 15 до 30 лет в зависимости от направления деятельности.

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