Отбор по подписи: Литва запретит въезд россиянам и белорусам, не осуждающим СВО

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Welscher

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Особенно строго в этой прибалтийской стране будут относиться к деятелям культуры, образования и спорта.

Литва закроет въезд для россиян и белорусов, которые не осуждают СВО. Об этом агентству BNS сообщил литовский МИД.

«В последнее время проходят дискуссии, в том числе на уровне муниципалитета, которые показали, что есть необходимость в более ясном регламенте участия представителей России и Беларуси», — говорится в материале.

Там также отметили, что во избежание пророссийской пропаганды на территории Литвы в законодательство будут внесены поправки. По ним граждане РФ и Белоруссии, которые прямо или косвенно поддерживают спецоперацию, не смогут посещать Литву.

Те, кто планируют заниматься на территории этой страны образовательной или спортивной деятельностью, а также те, кто затрагивают искусство или сферу развлечений, должны будут при въезде подписывать публичную декларацию. Этот документ подтвердит, что «гости» осуждают СВО и поддерживают Украину. В противном случае пересечь границу этого прибалтийского государства не удастся.

Кроме того, планируется запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость вблизи стратегических объектов в Литве. Под последние ограничение попадают даже те, кто имеет в этой стране вид на жительство.

Предварительно, новые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в парламенте Литвы согласовали отмену статьи о запрете размещения на территории этой страны ядерного оружия. До этого в данном государстве было запрещено размещать оружие массового поражения.

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