ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По данным следствия, мужчина действовал в интересах спецслужб Новой Зеландии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Хабаровска по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, 55-летний мужчина действовал в интересах спецслужб Новой Зеландии. Из-за корыстных побуждений, по заданию иностранной разведки, задержанный, используя почтовые сервисы и мессенджеры, передавал данные, которые могут угрожать безопасности РФ.

«Житель Хабаровска, 1971 г. р., инициативно установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии, входящей в разведывательный альянс „Пять глаз“ (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», — сказано в сообщении ФСБ.

В ходе обыска в доме у подозреваемого обнаружили крупную сумму денег в иностранной валюте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена». В настоящее время житель Хабаровска находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка за государственную измену. Она, как установило следствие, действовала в интересах спецслужб Украины: передавала им данные о месторасположении российских войск. Подозреваемая полностью признала свою вину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС