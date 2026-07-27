Сладкая опасность: почему нельзя покупать разрезанный арбуз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Эксперт советует проверять дату нарезки, хранить плод в холодильнике и использовать герметичную упаковку.

Нарезанный арбуз представляет серьезную угрозу для здоровья, поскольку бактерии с поверхности кожуры легко попадают в мякоть. Об этом РИА Новости сообщил доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

«После того, как кожура повреждена, бактерии с ее поверхности легко попадают в мякоть и начинают активно размножаться, особенно в тепле», — отметил специалист.

Карпенко уточнил, что через такой фрукт можно заразиться бактериями, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Симптомы заражения могут включать тошноту, диарею, боли в животе и повышение температуры. Особенно опасны такие продукты для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперт также дал рекомендации по безопасной покупке и хранению нарезанных арбузов. Он советует убедиться, что плод хранится в холодильнике, упакован в герметичную пленку, а на этикетке указаны точное время нарезки и срок годности. Если есть возможность, лучше выбирать цельный арбуз и разрезать его дома, где можно соблюсти санитарные нормы.

Кроме того, Карпенко отметил, что не следует оставлять нарезанный арбуз при комнатной температуре надолго, так как бактерии начинают активно размножаться уже через несколько часов. Для длительного хранения рекомендуется держать кусочки в герметичной посуде и употреблять в течение суток.

Соблюдение этих простых правил поможет защитить себя и близких от пищевых отравлений и сохранить вкус и полезные свойства летнего фрукта.

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