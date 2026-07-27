Смертельная вечеринка: 22-летнюю туристку нашли мертвой на дне бассейна

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Решение искупаться ночью закончилось трагедией для молодой девушки.

Молодую гражданку Уганды обнаружили погибшей в бассейне на территории частного дома в курортном районе Камала на острове Пхукет. Об этом сообщило издание Khaosod English.

Тело 22-летней Клэр Набиманьи было найдено в воде рано утром после того, как экстренные службы получили вызов от ее спутника. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали смерть девушки, которая находилась в бассейне без признаков жизни.

Согласно материалам дела, погибшая познакомилась с туристом из Индии в одном из увеселительных заведений на знаменитой улице Бангла Роуд. После совместного употребления спиртных напитков пара отправилась на виллу, где около четырех часов утра решила поплавать.

Спутник девушки рассказал полиции, что Набиманья не обладала хорошими навыками плавания, а глубина бассейна в некоторых местах достигала двух метров из-за наклонного дна.

Когда иностранка начала тонуть, мужчина попытался вытащить ее и оказать помощь, однако спасти спутницу ему не удалось, после чего он обратился к правоохранителям.

В ходе осмотра места инцидента следователи не выявили следов борьбы, взлома или иных признаков насильственного преступления. Тем не менее индийского туриста задержали для дачи подробных показаний и обязали пройти медицинское освидетельствование на наличие в крови наркотических веществ.

На данный момент тело Клэр Набиманьи направлено в госпиталь для проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.

Представители местной полиции уже связались с дипломатическим ведомством Уганды для информирования родственников погибшей и решения вопросов, связанных с транспортировкой тела на родину.

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