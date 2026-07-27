Экспресс-замена: невеста отменила свадьбу и в тот же вечер вышла замуж за другого

В Индии невеста отменила свадьбу и в тот же вечер вышла замуж за другого

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Девушка расторгла помолвку прямо перед алтарем.

В Индии 24-летняя девушка отменила церемонию бракосочетания с первоначальным избранником и в тот же вечер официально связала жизнь с другим мужчиной. Об этом сообщило издание The Times of India.

Праздничное мероприятие пошло не по плану, когда до официального начала торжества в банкетном зале вспыхнул масштабный конфликт. Родственники невесты заметили, что близкие со стороны жениха находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По свидетельствам стороны защиты, пьяные гости вели себя неподобающе и открыто домогались присутствовавших женщин, что привело к массовой потасовке, которую пришлось пресекать сотрудникам полиции.

Неподобающее поведение потенциальных родственников настолько разочаровало девушку, что она в категоричной форме отказалась вступать в брак.

Семьи несостоявшихся супругов достигли соглашения о полном прекращении праздника и возврате всех поднесенных подарков. Тем не менее пустующий банкетный зал решили использовать по назначению: родственники невесты в кратчайшие сроки подобрали ей нового кандидата в мужья.

Вторая церемония состоялась через несколько часов после скандала в том же самом месте. При этом семья пострадавшей стороны не ограничилась отменой торжества и подала официальную жалобу в правоохранительные органы, обвинив родственников первого жениха в провокации и учинении общественного беспорядка.

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