За ночь силы ПВО сбили над регионами России 276 дронов ВСУ

В ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили над регионами России 276 БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Атаке со стороны противника подверглись Крым, Татарстан, Удмуртия и другие субъекты нашей страны.

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

В военном ведомстве уточнили, что наши бойцы ликвидировали дроны противника в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Пензенской областями.

Также минувшей ночью атаке со стороны киевских боевиков подверглись Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области. Все цели — БПЛА — были поражены.

Помимо этого, российские военнослужащие ликвидировали украинские дроны над Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном, Удмуртией и Краснодарским краем.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Ранее ВСУ атаковали гражданский объект в Горловке. В результате погибли четыре мирных жителя.

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