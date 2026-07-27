Кровавый праздник: на гастрономическом фестивале произошла массовая стрельба

Фото: www.globallookpress.com/Frank Duenzl

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Отдых для жителей Сиэтла закончился трагедией из-за нападения вооруженных преступников.

На территории культурно-развлекательного комплекса Seattle Center в США произошла массовая стрельба во время проведения гастрономического фестиваля вечером. Об этом сообщило CNN.

Тревожный вызов поступил в экстренные службы города примерно в 18:00 по местному времени, после чего на место происшествия немедленно прибыли сотрудники пожарного департамента и полиции.

В результате инцидента два человека погибли. Еще несколько посетителей мероприятия получили ранения различной степени тяжести, причем среди пострадавших оказался ребенок.

Мэр города Кэти Уилсон официально подтвердила информацию о случившемся и добавила, что сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать двоих подозреваемых, причастных к инциденту.

Согласно статистическим данным организации Gun Violence Archive, данное происшествие стало как минимум 271-м случаем массовой стрельбы на территории США с начала текущего года.

Специалисты поясняют, что под определение массовой стрельбы обычно подпадают инциденты, в которых ранения или смерть получают четыре и более человека.

Проблема вооруженного насилия в США остается крайне острой: только за три дня празднования Дня независимости в июле текущего года в стране было зафиксировано 20 подобных эпизодов.

Нынешняя трагедия в Сиэтле пополнила список преступлений с использованием огнестрельного оружия в общественных местах. На данный момент полиция продолжает работу на месте происшествия в Seattle Center для выяснения всех обстоятельств и мотивов нападавших, а медики оказывают необходимую помощь раненым, доставленным в городские больницы.

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