«Близнецы»: диетолог оценила популярную замену сахара в кофе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Специалист объяснила, как продукт воздействует на организм.

Белый и коричневый сахар практически идентичны по своему воздействию на человеческий организм и не являются продуктами для здорового питания. Об этом рассказал диетолог Ботикария Гарсия изданию ABC.

Специалистка подчеркнула, что разница между этими двумя видами продукта сильно преувеличена маркетингом.

«Белый и коричневый сахар — близнецы, только один из них похож на брата-хипстера, который отрастил бороду, чтобы выглядеть интереснее. В обоих практически одно и то же: от 95 до 99% сахара», — пояснила она.

По мнению эксперта, называть этот продукт ядом не стоит, однако и относить его к категории полезных для здоровья элементов рациона также было бы ошибкой.

Гарсия уточнила, что, несмотря на наличие в коричневом сахаре чуть большего количества витаминов и минеральных веществ, их концентрация ничтожна.

Учитывая, что в чашку кофе обычно добавляют всего одну или две ложки подсластителя, организм не получает практически никакой реальной пользы от микроэлементов, содержащихся в неочищенном продукте.

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