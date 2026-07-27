Никаких уловок: в России планируют ужесточить правила сдачи экзамена на водительские права
В России намерены ужесточить правила сдачи экзамена на водительские права
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Уже в следующем году перестанут принимать бумажные медицинские справки.
Правила проведения экзамена на получение водительских прав в России намерены ужесточить. Так, кандидата будут удалять с тестирования, если заметят шпаргалки, фото- и видеокамеры, гаджеты и другие вспомогательные устройства.
Проект приказа об изменениях в регламенте подготовили в МВД.
Кроме того, со следующего марта перестанут принимать бумажные медицинские справки. Все заключения о противопоказаниях к вождению будут выдавать в электронном виде и включат в спецреестр.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, нововведения необходимы из-за реализации изменений, которые были ранее внесены, в том числе, в закон «О безопасности дорожного движения». Они должны вступить в силу 1 марта 2027 года.
Проект также учитывает другое изменение, вступающее в силу, следующей весной. Речь идет о медицинском обследовании. Теперь больницы будут обязаны формировать заключения об отсутствии или наличии противопоказаний к управлению машиной в электронном виде и дублировать их в федеральном реестре документов.
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