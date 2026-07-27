Заново привыкают к гравитации: экипаж «Союз-28» вернулся с МКС

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Ключевым событием миссии стал выход в открытый космос и установка уникального оборудования.

В Звездном городке этой ночью встречали наших космонавтов, которые вернулись с МКС. На орбите они провели несколько десятков экспериментов. Ну а ключевым событием миссии стал выход в открытый космос и установка уникального оборудования. Оно позволит по-новому взглянуть на Солнце.

Вместе с нашими соотечественниками на Землю вернулся астронавт НАСА. К себе на родину он отправился не с пустыми руками. Эксклюзивные детали исторической миссии — у корреспондента «Известий» Леонида Клименчука.

Наши космонавты дома. Они наконец-то делают долгожданные первые шаги по родной земле. Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выходят из автобуса напротив профилактория, где будут проходить реабилитацию.

Сотрудники центра подготовки космонавтов ведут их под руку. После почти восьми месяцев на МКС им нужно заново привыкать к земному притяжению.

«Самочувствие хорошее, думал, будет хуже, ожидал другие ощущения, но все обошлось, себя чувствую прекрасно. Единственное, что еще пока не привык к гравитации», — докладывает бортинженер экипажа корабля «Союз МС-28» Роскосмоса Сергей Микаев.

Все это время их родные смотрели на небо и ждали встречи. Накануне отстыковки космонавты звонили им на Землю.

«Был очень воодушевлен. В принципе, очень позитивный человек. Мне кажется, даже если он где-то немножко волновался, мне он это не показал», — говорит жена космонавта Сергея Кудь-Сверчкова Ольга Кудь-Сверчкова.

А волноваться было о чем. Самым сложным для космонавтов был этап прохождения через плотные слои атмосферы. Оно длится всего 15 минут, но каких! Вокруг капсулы образуется облако плазмы с температурой под две тысячи градусов. Экипаж остается без связи. А теплозащитный слой аппарата обгорает до черного цвета. Ощущение, как будто находишься в раскаленной печи.

«Союз-28» приземлился в Казахстане. На месте посадки их ждала оперативно-техническая группа. Вместе с российскими космонавтами на борту был астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Ему вручили матрешку с его изображением. Подарок он прокомментировал на русском.

— Отлично! Я летал для этого. Только для этого, — сказал астронавт НАСА, член экипажа миссии МКС-73/74 Кристофер Уильямс.

— С возвращением!

— Да, спасибо! Спасибо большое! Это моя первая матрешка в жизни.

Но домой они вернулись не с пустыми руками. За время миссии экипаж проделал почти 40 научных экспериментов. Российские космонавты выходили в открытый космос, чтобы установить радиотелескоп весом 50 килограммов. С помощью него на МКС можно наблюдать за Солнцем в особенном, ранее не изученном терагерцовом диапазоне. Ученые уже называют это настоящим ключом к прогнозам солнечных вспышек.

«То, что сейчас делали космонавты, это вот такой эксперимент, который покажет, хорошо ли работает этот прибор. Если мы можем предсказать вот это событие, мы можем перевести в безопасный режим, да, и спутники, и линии электропередач, и другие вот события, которые вызываются вот такими вспышками на Солнце», — говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эймонт.

Впереди у космонавтов долгий путь реабилитации. Он займет около полугода. В это время на МКС будет работать экипаж 75-й экспедиции. Он уже на борту. Юбилейной для российской космонавтики миссией руководит Петр Дубров. Бортинженером выступает Анна Кикина. Для обоих этот полет второй в карьере. А для американца Анила Менона — первый. Их космическая командировка проходит в год 65-летия полета Юрия Гагарина к звездам.

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