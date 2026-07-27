Фото, видео: Reuters/Florion Goga; 5-tv.ru

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Введенные санкции — одна из причин, из-за которой ЕС сорвал борьбу со стихией.

Военные заводы на юго-западе Франции могут быть уничтожены. Стена огня надвигается на стратегические производства Пятой республики. Площадь природных пожаров за последние сутки значительно выросла. Спасатели бессильны.

Справиться с новыми очагами не могут и в Испании. Пламя вплотную подобралось к столице. Местные чиновники просят помощи у соседей по Евросоюзу. Но те лишь обещали направить несколько пожарных самолетов. В катастрофической нехватке спецтехники уже поспешили найти «русский след». Все объяснит корреспондент «Известий» Михаил Блохин. Он передает из Мадрида.

Лесные пожары исторических масштабов выжигают Европу. Во Франции огонь подобрался к военным заводам в Бордо. В Испании эвакуировали более 115 тысяч человек. Пламя выгоняет людей из домов.

Это трасса М-430, соединяющая Мадрид и город Авело, находящийся в эпицентре пожара. Всего несколько часов назад по ней люди пытались спастись из горящих районов, а теперь тут — блок-посты. Спасатели говорят, что риск распространения огня по-прежнему велик из-за сильного ветра. Из этой точки до Мадрида всего 100 километров.

Испании отчаянно не хватает спецтехники для борьбы с огнем. Эффективной борьбе со стихией мешают, как ни странно, антироссийские санкции. Прямо сейчас в стране находится десять вертолетов Ка-32. Эти машины знают по всему миру — они считаются лучшими в тушении природных пожаров. Но использовать вертолеты нельзя. Из-за санкций Евросоюза обслуживание и поставки запчастей стали невозможны.

«Я был волонтером в Марбелье. Меня удивляет: ведь в Испании есть российские вертолеты, которые никто не использует. Они могли бы спасти множество жизней и помочь предотвратить катастрофу. Не знаю, какая политика за этим стоит. Не понимаю, о чем они думают. Я своими глазами видел, как вертолеты стоят там без дела. А люди погибают», — сказал пожарный-волонтер из Малаги Виктор Флоридо.

О проблеме с вертолетами знают давно — местная пресса пишет об этом открыто. И подчеркивает: отсутствие наших машин в воздухе крайне сильно ударило по всем спасательным и пожарным службам Испании.

«Правительство утратило возможность использовать вертолеты „Камов“, которые десятилетиями защищали леса страны. Этот оперативный паралич вызван не сокращением бюджета, а жесткими санкциями, введенными Евросоюзом. Строгое эмбарго Брюсселя препятствует прибытию из Москвы специалистов для проведения техобслуживания», — пишет испанское издание La Razón.

Российские пожарные вертолеты этой модели особенно удачно показывают себя в сложных метеорологических условиях — они прекрасно справляются с боковым ветром и оснащены специальной пожарной пушкой. Раньше «Камовы» помогали тушить лесные пожары по всей Европе, но теперь Европа сама заранее отказалась от помощи.

«Конкретно вертолет К-32А-11БС может брать на внешней подвеске пять тонн воды. Это очень много. Не каждый вертолет на планете способен именно в таких условиях брать именно такой вес. И эта машина действительно за счет своих аэродинамических, компоновочных решений, цифровых двигателей — это, наверное, один из самых совершенных пожарных вертолетов планеты», — сказал заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Россия никогда не отказывалась протянуть руку помощи тем, кому она нужна. В июле по просьбе турецких властей для борьбы с пожарами в Измире МЧС направило два самолета-амфибии. Но европейская бюрократия никак не может позволить себе отклониться от общей линии партии. И пока две крупнейшие страны континента сотрясает огненная катастрофа, лучшая спецтехника для ликвидации пожаров будет стоять без дела — просто потому, что сделана в России.

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