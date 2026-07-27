Враг бежал: как российские бойцы освобождали город Белицкое

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВС РФ активно развивают наступление в направлении Доброполья.

Освобождение Белицкого в Донецкой Народной Республике открыло нашим военным путь к Доброполью. Город был одним из важных укрепрайонов, который враг использовал для атак и удержания своих позиций. Противник годами готовил оборону, рассчитывая остановить наступление российских подразделений. Но даже элитные войска украинских боевиков не смогли удержать этот рубеж. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин расскажет подробности операции.

С освобождением города Белицкое на пути наших войск к Доброполью остается 12 километров и всего несколько крупных населенных пунктов. Это последний укрепрайон на участке наряду с Родинским и Гришино, в котором ВСУ после потери Красноармейска пытались закрепиться и планировали долго удерживать натиск наших подразделений.

«Против нас были подразделения 1-го корпуса „Азов“* нацгвардии Украины, 14-я, 15-я, 20-я бригады, для штурмовых действий задействовали подразделения 25-й ОШП», — сказал начальник разведки 51-й гвардейской армии с позывным «Апостол».

Слева и справа от города располагались позиции десанта 7-го корпуса ВСУ — 25-я и 71-я бригады. Враг сосредоточил здесь фактически одни из лучших своих подразделений, которые оставались на этот момент. И тем не менее, когда штурм начался, они бежали.

— Одни отвлекали, другие заходили.

— То есть думали, что с одной стороны пойдут, оказывается — с другой стороны маневр хитрый.

— Когда начали заходить, они растерялись, у них паника, половина начали убегать, — рассказал командир 1-го штурмового взвода штурмовой роты 110-й гвардейской мотострелковой бригады Антон Гавришов.

Бросали позиции со всем снаряжением, когда понимали, что обороняться не смогут. Напор бойцов 5-й бригады 51-й гвардейской армии имени первого главы ДНР Александра Захарченко враг не выдержал.

«Все побросали: планшеты, все, провода, антенны — все это вот. Все, что было связано с БПЛА большими», — сказал старший разведчик 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Александр Дедовский.

Боец с позывным «Дед», он же Дедовский Александр, — старший разведчик 5-й гвардейской бригады. Среди бойцов его специальность называют «хоккеист» — Александр несет врагу противотанковую мину, и после меткого попадания позиция противника прекращает свое существование.

«Полтора суток мы с ними бились, кидали гранаты, ящик выкинули. Приняли решение взорвать ТМ-ки. Одной показалось мало, мы взорвали три», — рассказал Александр Дедовский.

Уничтоженное укрепление держали семь человек — сдаваться отказались. Были уверены, что наших бойцов рядом мало, в то время как штурмовики уже находились в каждом доме по соседству.

— От здания к зданию — там «растеклись» уже. Они не верят до сих пор, по сегодняшний день. Ведем штурмовые действия, зашли в здание, конкретно мы, ведем под «птицу», я-то знаю, что квартал зачищен полностью. Ему говоришь «сдавайся», они не верят, прилетает их Mavic с колонкой и говорит «русский солдат, если хочешь жить — выходи».

В итоге вышли остатки подразделений ВСУ. «Элиту» по пути добивали уже наши расчеты FPV. И такого эффекта внезапности нашим бойцам вновь удалось достичь благодаря особой тактике.

Основная сложность для наших штурмовиков, по их рассказам, вновь — это дорога. Некоторые участки приходилось пересекать вплоть до суток, ожидая безопасного момента. Все это для того, чтобы добраться целыми и выполнить боевую задачу.

Впереди Доброполье, Святогоровка и Белозерское. А дальше до границы с Днепропетровской областью открывается так называемый оперативный простор. Наши подразделения работу не прекращают. Каждый день идут вперед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещенной в РФ.