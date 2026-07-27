Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ЕС уже разработан механизм конфискации и продажи захваченного товара.

Первый в России атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», примут в состав Военно-морского флота до конца года. Об этом главнокомандующий ВМФ доложил президенту России Владимиру Путину.

Глава государства, в свою очередь, отметил ключевую роль флота в защите морских границ нашей страны и решении задач спецоперации. Ее опыт прямо сейчас учитывают при разработке новейших типов вооружений. В частности, безэкипажных кораблей, которые, по словам президента, играют все большую роль в современном бою.

«У нас появляются и подводные, и надводные БЭКи, и очень эффективно работают в том числе в зоне боевых действий — это я вам уверенно говорю. И мы будем, безусловно, развивать это направление. Возьмите „Посейдон“, о котором мы уже неоднократно говорили, — это же ведь тоже, по сути, безэкипажный подводный аппарат, он находится у нас уже на конечной стадии, мы двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство», — сказал Владимир Путин.

Особая роль отведена Военно-морскому флоту в освоении Арктики. В первую очередь это касается вопросов безопасности. По словам президента, России хорошо известно о подлодках недружественных стран, которые скрываются подо льдом. В то же время арктический регион обладает колоссальным экономическим потенциалом. И тут Россия имеет ключевое преимущество. Новейшие атомные ледоколы смогут пробивать лед толщиной до трех метров, что расширит возможности использования Северного морского пути.

И здесь встает вопрос защиты уже коммерческого судоходства. Любые посягательства Запада на российский торговый флот Владимир Путин призвал рассматривать как пиратство.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом наверняка, и ГШ, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом. Поэтому мы с вами понимаем друг друга», — сказал президент.

Западные страны регулярно прибегают к попыткам задержать коммерческие суда. И, как сообщает портал Euractiv, в Евросоюзе разработали механизм конфискации и продажи захваченного товара, причем без компенсации владельцам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.