Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на Ростов-на-Дону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Еще пятерых пострадавших с различными травмами доставили в медицинские учреждения.
Ночью боевики киевского режима при помощи дронов нанесли массированный удар по Ростову-на-Дону. В результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем официальном мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его информации, погибли супруги.
«Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток», — написал Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что все пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь.
Также губернатор рассказал, что в результате ночной атаки в Ростове зафиксированы разрушения на земле: в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Очаги возгорания возникли в нескольких местах, в частности, из-за падения обломков БПЛА пожар возник на территории частного предприятия и складских сооружений. Также загорелись гражданские автомобили.
Юрий Слюсарь добавил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали многоквартирный дом в Ростове-на-Дону.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.