Два человека погибли в результате атаки украинских БПЛА на Ростов-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще пятерых пострадавших с различными травмами доставили в медицинские учреждения.

Ночью боевики киевского режима при помощи дронов нанесли массированный удар по Ростову-на-Дону. В результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем официальном мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его информации, погибли супруги.

«Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток», — написал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что все пострадавшие получили квалифицированную медицинскую помощь.

Также губернатор рассказал, что в результате ночной атаки в Ростове зафиксированы разрушения на земле: в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Очаги возгорания возникли в нескольких местах, в частности, из-за падения обломков БПЛА пожар возник на территории частного предприятия и складских сооружений. Также загорелись гражданские автомобили.

Юрий Слюсарь добавил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали многоквартирный дом в Ростове-на-Дону.

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