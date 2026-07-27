Иран пригрозил Украине последствиями после удара ВСУ по судну в Каспийском море

Фото, видео: www.globallookpress.com/Morteza Nikoubazl; 5-tv.ru

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Режим Зеленского рискует втянуться в войну на Ближнем Востоке.

Тегеран решительно осудил удар ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море. В парламенте исламской республики прямо заявили, что режим Зеленского подобными действиями рискует втянуть себя в войну на Ближнем Востоке. И при таком сценарии должен готовиться к последствиям.

«Не становитесь инструментом в руках Соединенных Штатов. Воздержитесь от вмешательства в вопросы, которые вас не касаются. Иран всегда будет использовать право на защиту своей территории. Любой источник агрессии против нашей страны является законной целью для наших военных. Безрассудные действия правительства Украины не останутся без ответа», — сказал вице-спикер парламента Ирана Али Никзад.

Ранее МИД исламской республики вызвал представителя Киева и вручил ему ноту протеста. А в разговоре с главой евродипломатии Кайей Каллас министр иностранных дел Аббас Аракчи призвал Совбез ООН и Евросоюз отреагировать на преступление боевиков и привлечь причастных к ответу.

Иранские СМИ вместе с тем уже напомнили, что Украина находится в зоне досягаемости ракет КСИР.

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