Женщина попала в реанимацию после приема БАДа в Приморье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чтобы «подлечить печень», пациентка прибегла к экстремальной практике.

В городе Находка Приморского края врачи спасли жизнь женщине, у которой случился аллергический шок после приема БАДа. Об этом сообщила пресс-служба Находкинской городской больницы в мессенджере МАКС.

Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии: с низким давлением, сыпью по всему телу и отеком лица. Жительница Приморья жаловалась на резкую слабость и удушье. По ее словам, чтобы «подлечить печень», она прибегла к экстремальной практике: на несколько дней отказалась от пищи и воды, а затем приняла биологическую активную добавку.

После чего ей резко стало плохо, и она вызвала скорую помощь. В отделении реанимации жительнице Приморья купировали острый приступ отека Квинке, а также нормализовали работу почек. Спустя неделю пациента выписали домой. Сейчас женщина находится под наблюдением лечащего врача поликлиники.

Ранее в Подмосковье 19 человек отравились после посещения кафе. Среди них оказались семь несовершеннолетних. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования сотрудники следственных органов изъяли из заведения продукты питания для проведения экспертиз. Работа кафе также была временно приостановлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.