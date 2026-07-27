Женщина попала в реанимацию после приема БАДа в Приморье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
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Чтобы «подлечить печень», пациентка прибегла к экстремальной практике.
В городе Находка Приморского края врачи спасли жизнь женщине, у которой случился аллергический шок после приема БАДа. Об этом сообщила пресс-служба Находкинской городской больницы в мессенджере МАКС.
Пациентку доставили в больницу в тяжелом состоянии: с низким давлением, сыпью по всему телу и отеком лица. Жительница Приморья жаловалась на резкую слабость и удушье. По ее словам, чтобы «подлечить печень», она прибегла к экстремальной практике: на несколько дней отказалась от пищи и воды, а затем приняла биологическую активную добавку.
После чего ей резко стало плохо, и она вызвала скорую помощь. В отделении реанимации жительнице Приморья купировали острый приступ отека Квинке, а также нормализовали работу почек. Спустя неделю пациента выписали домой. Сейчас женщина находится под наблюдением лечащего врача поликлиники.
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