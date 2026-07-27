NYT: уроженка Белоруссии может стать наследницей Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/US Attorney Office

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина поддерживала связь с финансистом восемь лет.

Потенциальной наследницей миллионов американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна может быть 37-летняя стоматолог из Бруклина, уроженка Белоруссии Карина Шуляк. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, именно ей перед смертью в тюрьме в 2019 году звонил Эпштейн. Он посоветовал Шуляк найти другое место для жилья и призвал ее «оставаться сильной».

Джеффри Эпштейн и Карина Шуляк познакомились, когда той был 21 год. Они были в отношениях восемь лет. Все это время финансист оказывал женщине финансовую поддержку.

По словам подруги Шуляк, сначала Эпштейн рассматривал уроженку Белоруссии как очередную жертву, однако их отношения развивались иначе. Уже спустя пару недель после знакомства Карина называла бизнесмена «замечательным человеком». Тот, в свою очередь, оплачивал ей билеты на мюзиклы, походы в рестораны и другие развлечения.

Также Эпштейн помог Шуляк поступить в стоматологическую школу и получить гражданство США. Сама уроженка Белоруссии никогда не называла себя жертвой финансиста-педофила. По данным NYT, женщина может унаследовать до ста миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что соратника Джеффри Эпштейна нашли мертвым во Франции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.