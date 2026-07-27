Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Лидер КНДР возложил цветы к центральному мемориалу некрополя.

Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил мемориальное кладбище в годовщину Победы в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР возложил цветы к центральному мемориалу некрополя. Вместе с Ким Чен Ыном в церемонии приняли участие руководящие работники партии, правительства, вооруженных сил страны, ветераны, а также родственники погибших военнослужащих и учащиеся военных училищ.

«Ким Чен Ын по случаю 73-й годовщины Победы в войне 26 июля посетил Кладбище участников Отечественной освободительной войны. Ким Чен Ын радостно встретился с ветеранами войны и от души пожелал им крепкого здоровья и долголетия», — сказано в статье.

Также председатель КНДР обратился ко всем присутствующим. По его словам, «чудо 27 июля», созданное армией, должно оставаться драгоценным идейно-духовным достоянием, которое необходимо передавать новым поколениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в КНДР появится Музей освобождения Курской области. Строительство объекта проинспектировал лично Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что музей станет «бессмертным священным храмом», который впишет в историю героизм северокорейских солдат.

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