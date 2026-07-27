«Не может быть такого»: повздоривший с медиками петербуржец отрицает стрельбу по скорой помощи

Повздоривший с медиками водитель из Петербурга отрицает, что стрелял по скорой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ранее мужчина не смог разъехаться с бригадой врачей, а когда выбежал из машины, раздался звук выстрела.

Житель Санкт-Петербурга не признал, что именно он открыл огонь из травматического пистолета в результате конфликта с бригадой скорой помощи. Звуки выстрелов и долгий сигнал клаксона разбудил жителей Шушар ближе к трем часам ночи. Очевидцы сняли происшествие на видео, вот только его главный герой отказался признавать эти аргументы.

По словам свидетелей инцидента, водитель черного автомобиля черного Chevrolet Lacetti не смог поделить дорогу с каретой скорой помощи. Затем он выбежал из машины и направился к медикам на разборки. Ругань сопровождалась попытками дебошира влезть в служебный транспорт, из-за чего было повреждено стоявшее рядом авто.

Мужчина, как говорят очевидцы, кричал, что спешит к своему ребенку-инвалиду, требовал пропустить, а не получив желаемого в ту же секунду, начал вести себя агрессивно. Позже он вернулся к своей машине и, по сообщению очевидцев, открыл огонь по скорой. На место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции и после непродолжительных поисков задержали подозреваемого. Обвинения в стрельбе он отверг.

«Невозможно, не может быть такого. Посмотрите детально видео, там прям видно, что я стрелял? Там видно, что я стрелял?! А с чего стрелять? За рулем, возможно, я был, но стрелял точно не я», — сказал молодой человек.

Несмотря на тотальное отрицание даже наличия оружия, правоохранители все же нашли в черном Chevrolet пистолет и изъяли его. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, пьяный мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья в Подмосковье.

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