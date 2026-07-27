Жуков отметил 30-летие «Руки вверх!» двумя аншлагами в «Лужниках»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Юбилейный тур коллектива собрал более 500 тысяч зрителей. В качестве особого гостя на сцене появился и сооснователь коллектива Алексей Потехин.

Группа «Руки вверх» отметила юбилей двумя аншлагами на московском стадионе «Лужники» в рамках тура «30 нам уже!». Название отсылает к хиту 2001 года «18 мне уже», но с обновленным смыслом. За неделю до начала турне поклонники купили около полумиллиона билетов. Возможно, после его завершения команда поставит новый рекорд — в 2024-м она уже попала в Книгу рекордов России, три раза подряд устроив солд-аут в «Лужниках».

Этот год особенно важен не только для группы, но и для ее солиста Сергея Жукова. Он записал новый, 11-й студийный альбом «Врубай на полную» и представил его фанатам. А еще отпраздновал 50-й день рождения и 20-ю годовщину знакомства с женой Региной Бурд, которая подарила ему четверых детей — Веронику, Энджела, Мирона и Эвана. У артиста также есть старшая дочь Александра от первого брака.

Многодетный отец признался в интервью корреспонденту 5-tv.ru, что именно дети, вся его большая семья, дают силы и вдохновение творить и выходить на сцену с сердцем, полным любви. Каждое утро исполнителя начинается с приятных хлопот и игр с наследниками — младшенькому нет еще трех лет, и он не дает родителям скучать.

«Вот это счастье — понимать, что ты всего достиг и, самое главное, счастлив дома, оно дает тебе радость и улыбку с раннего утра. И я иду и кайфую», — признался Жуков.

На концерте в Москве зрителей ждало множество сюрпризов. Группа сыграла и новые песни, и любимые хиты 1990-х. В качестве особого гостя на сцене появился бывший участник «Руки вверх!» Алексей Потехин, а за ним — группы «Вирус» и «Отпетые мошенники». Несмотря на дождь, слетевшиеся со всей России и из-за границы поклонники команды танцевали и самозабвенно подпевали артистам — все слова они знают наизусть.

Группа «Руки вверх!» — самая семейная в России

«Конкуренция может быть у молодежи, у рэперов, не знаю, и так далее. Пусть они борются, как мы в свое время, кто лучше, чарты и прочее. Мы не зависим от чартов, мы не зависим от прослушек, понимаете, мы в том чудесном состоянии и расположении внутреннего счастья, когда это не нужно. Когда за спиной моей люди — вот оно, мое доказательство успеха. И никакая песня, сто новых альбомов ничего не решат, а новый альбом — это благодарность людям», — отметил фронтмен группы.

По мнению Сергея Жукова, зрелый возраст коллектива — его несомненный плюс. Первые фанаты выросли и обзавелись детьми. Они приходят на концерты семьями, приобщая также бабушек, дедушек, всех близких. Как отец артист особенно ценит это качество музыки «Руки вверх!» — способность объединять поколения.

«Я бы хотел запустить тренд, чтобы взрослые люди целовали своих детей прямо на концерте „Руки вверх!“, пели вместе „Он тебя целует“, не знаю, „Чужие губы“, какая разница, и единили вот эти поколения… Я смотрю на это счастье перед собой на концерте, и мне кажется, „Руки вверх!“ скоро будет уже самой семейной группой в нашей стране. Вот этого я хочу», — поделился певец.

Возраст — не помеха: Жуков не собирается уходить со сцены

Тур «30 нам уже!» станет самым масштабным в истории российской музыки. Он проходит с мая по октябрь по городам страны на футбольных стадионах, построенных к Чемпионату мира по футболу 2018 года — Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва и Санкт-Петербург. Как признался Жуков, несмотря на масштабы популярности и количество поклонников, каждый выход на сцену для него волнителен, ведь если этот «мандраж» у артиста однажды исчезает, грош ему цена.

«Любой концерт — это заново прожитая история. Сегодня она будет совсем другая. Я не знаю, что будет, я не знаю, что буду говорить, это же не роботы, запрограммированные на одну и ту же речь. Я не знаю, как будут реагировать люди, но точно знаю, что мы сделаем все с любовью. Все, как мы умеем», — сказал исполнитель.

Сергей Жуков также поспешил успокоить фанатов — это далеко не последний тур группы «Руки вверх!». Отметивший 50-летие фронтмен не готов уходить на заслуженную творческую пенсию, у него грандиозные планы и много энергии, которую хочется отдавать публике. Как отметил певец, его коллега-рокер Мик Джаггер и на десятом десятке зажигает так, что трудно поверить в его возраст. Почему бы и Жукову не работать столько, сколько душа просит?

«Я смотрю, как он прыгает, заскакивает на колонки и так далее, и думаю: ну и что, а мне всего-то, господи, ничего, я тоже хочу так! Поэтому не дождетесь вы, в общем, я буду работать», — заключил Жуков.

Популярность преследует всю семью звезды, в том числе его детей. 16-летняя Ника Жукова уже успела прославиться благодаря папе и собственному актерскому таланту, она снялась почти в десятке кинопроектов. Правда, успехи пришлись по нраву не всем в ее окружении. Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитым родителям пришлось перевести девочку на домашнее обучение из-за травли.

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