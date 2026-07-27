Россияне начали знакомиться с помощью онлайн-игр

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Число пользователей сайтов знакомств в стране сократилось на 30%.

Аферисты ищут возможность заработать даже на сайтах знакомств. Создавая фейковые аккаунты, они обманным путем выманивают у своих «возлюбленных» десятки миллионов рублей. И это одна из причин резкого снижения популярности таких платформ для поиска второй половинки. Только за последние два года число пользователей сократилось на треть. А вот местом, где люди знакомятся и создают семьи, стали онлайн-игры. Почему виртуальные сражения оказываются крепче случайных свиданий, узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Что наша жизнь? Да все та же игра. Но как же технологии меняют ее правила! Раньше искали половинку на танцах, потом на сайтах знакомств. А сейчас Эля и Алексей познакомились в онлайн-игре. Да так познакомились, что рванули друг к другу через сотни километров, обнялись и не расстаются.

«Вам не нужно ничего придумывать, чтобы там общаться, потому что у вас есть общее дело. Как-то все автоматически складывается, человек раскрывается вам сам, и какая-то появляется химия. И как бы все довольны», — рассказывает геймер.

Когда не надо ничего придумывать, когда все как бы идет само — это же джекпот.

На тренд влияет совпадение интересов — и это главное отличие онлайн-игр, где людей объединяют общие задачи, от стремительно теряющих популярность сайтов знакомств. Там другое.

«Сегодня сайты знакомств — это некая площадка маркетплейса, куда человек заходит, листает какие-то бесконечное количество карточек, как товары, что-то выбирает себе, а уже только потом имеет возможность общаться», — поясняет маркетолог Денис Федоренко.

«С первого раза никто не находит свою идеальную половинку, не влюбляется и не выходит замуж. То есть это определенный цикл, который пользователю нужно пройти», — отмечает соосновательница сайта знакомств Вероника Яковлева.

Психологи говорят, что личного общения при этом все равно ничто не заменит. «Я подарю тебе эту звезду», «Ваня, я ваша навеки». Ну, для затравки хорошо, а дальше-то что?

«В онлайн-сервисе человек не видит реального человека, потому что на той стороне можно представить фотографию с обработкой. Ну и человек, когда готовится к встрече, он же уже заранее предполагает вопросы, и у него есть готовые такие ответы, которые не соответствуют порой действительности», — поясняет психолог Ирина Смолярчук.

Здесь же еще вступает в чат такое понятие как самоорганизация.

«Одно дело чатиться с телефона где-нибудь на кухне, почесывая ногу и роняя тапок. А другое дело — отгладить маечку вот с цветочками. Купить цветочек, кстати. Ботинки почистить! И уже на человека похож», — говорит корреспондент.

То есть в случае Эли и Алексея сработало такое понятие как комбинаторность. Сперва нашли общий интерес, потом — общий подход. А потом… Взгляд в глаза — и все, попались.

«Свадьба будет, конечно, но это уже в дальнейшем, чуть попозже. Торопиться не будем, потому что это дело такое, незабываемое должно быть. И впечатления должны быть хорошие. Торопиться никуда не собираемся», — говорит геймер.

В общем, совет да любовь. Хоть до игры, хоть после, хоть вместо. Пусть и у вас все будет хорошо.

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