В отпуск без чемоданов: в аэропорту Внуково произошел сбой в работе багажных лент

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Можно ли в этом случае рассчитывать на компенсацию за испорченное путешествие?

Сотни пассажиров провели бессонную ночь, ожидая вылета из столичного аэропорта «Внуково». Десятки рейсов задержаны и отменены. Причиной коллапса стали сломавшиеся багажные ленты. Работникам воздушной гавани приходилось вручную загружать самолеты. Пассажиры тем временем — часами штурмовали стойки информации, пытаясь получить ваучеры на питание и размещение в гостинице. А некоторые отправились в отпуск без чемоданов. Можно ли рассчитывать на компенсацию за испорченное путешествие, выяснил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ленты встали, чемоданы нельзя сдать. Во Внуково — большой сбой с обработкой багажа, который официально признала администрация аэропорта.

«То есть, вся эта ситуация она развивается во времени и ее можно наблюдать на этом табло. Многие рейсы отменены либо задержаны. А те пассажиры, кому все-таки посчастливилось улететь, они вылетели без багажа. Такое тоже бывает», — рассказывает корреспондент.

Кому-то приходится оплачивать за свой счет капсульный отель. Алия Ермагомбетова рассказала нам, что находится на первом месяце беременности. Пыталась получить ваучер на заселение — безуспешно.

«Мальчик даже не поднимает на нас глаза, он смотрит вниз. Вы, говорит, подойдите к нам в 22:00, вам, может быть (дадут. — Прим. ред.) питание. Может быть!» — возмущается пассажирка задержанного рейса.

У нее задержан рейс в Сочи. Заплатила больше 5000 рублей за зал ожидания для мужа и капсулу для себя. В такой ситуации оказались пассажиры десятков рейсов. Те, кто прилетел в Москву во время сбоя, рассказывают, что их долго не выпускали из салона. Вылетающие находились в терминалах в подвешенном состоянии.

А гостиница будет предоставляться после восьми часов задержки. Это нам официально ответили на стойке авиакомпании. После чего мы заходим в офис фирмы «оператора наземного обслуживания полного цикла». То есть, организации, которая как раз и отвечает за прием и регистрацию пассажиров. Встречают также прохладно.

Юристы в таких случаях говорят: чтобы не случилось в аэропорту — пассажир всегда прав. Нужно сохранять чеки и бороться за свои права.

«Уже через два часа ожидания пассажиру обязаны бесплатно дать напитки и связь. Через четыре часа — горячее питание и дальше каждые шесть часов. Больше восьми часов днем, либо больше шести часов ночью — для пассажира положены гостиница и трансфер», — напоминает о правах юрист Никита Кулачкин.

Но добиться своего на практике все-таки непросто. Спустя несколько часов багажных проблем администрация Внуково, наконец, извинилась.

«Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников… Приносим извинения за доставленные неудобства. Прилагаем все усилия для изменения ситуации в лучшую сторону», — заявили в аэропорту.

На изменение в лучшую сторону сейчас надеятся сотни пассажиров. У Юлии долгожданный отпуск в Анталье начался с приключениями. Сначала три часа держали в салоне — понадобилось дополнительное время на погрузку багажа. А в турецком аэропорту выяснилось, что на борт попало далеко не все.

«По прилету мы обнаружили, что часть нашего багажа не прилетела в Анталью. Большая половина багажа была задержана», — рассказывает пострадавшая Юлия Красникова.

В офисах авиакомпаний, тем временем, стали сообщать, что с каждым посадочным талоном отложенных рейсов можно подойти в кафе и поесть на 850 рублей.

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