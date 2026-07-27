Многоквартирный дом поврежден в результате удара ВСУ в Ростове-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Жителей эвакуируют в пункт временного размещения.

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе», — написал чиновник.

Скрябин уточнил, что для жителей поврежденного дома был развернут пункт временного размещения (ПВР) со всем необходимым.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание. В качестве временных пунктов обогрева эвакуированных жителей направлены автобусы», — сообщил глава города.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали Белгород — известно о 12 пострадавших мирных жителях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.