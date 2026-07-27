Фото, видео: Сергей Бобылев/ТАСС; 5-tv.ru

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Сразу 10 российских КА-32 простаивают в авиапарке без обслуживания и запчастей.

Санкции, введенные Брюсселем против России, создают серьезные проблемы самой Европе. Причем, когда ситуация на континенте и без того крайне нестабильная.

Испания не может бороться с масштабными лесными пожарами из-за отсутствия спецтехники. Формально, в стране есть десять российских КА-32, которые считаются одними из лучших вертолетов, применяемых при подобных происшествиях. Однако из-за санкций обслуживание машин, поставка запчастей и продление лицензий стали невозможны.

В итоге справиться с пламенем попросту нечем. В огне — уже окраины Мадрида. За каждый дом разворачивается битва, которую спасатели всякий раз проигрывают.

Известно, что от стихии погибли несколько жителей. Испанские власти всю неделю пытались добиться помощи от других европейских стран. Но на переданный через Брюссель запрос свои самолеты в итоге пообещали прислать лишь власти Греции и Италии.

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