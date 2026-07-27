Не халявщик, а партнер: Брюссель разработал для Киева новую стратегию интеграции в ЕС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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План стоит сотни миллиардов евро.

Денег на зарплаты украинским боевикам хватит только до конца августа. Это признали в Верховной раде. Однако шанс на спасение ВСУ нашли в Брюсселе. Там придумали, как спонсировать Украину, теперь уже не обещая членства в Евросоюзе. Для Киева разработали новую формулу. Так называемая «функциональная интеграция». Но есть нюанс. В этой стратегии европейцы очень надеются на финансовую поддержку США, которая была приостановлена. Правда, смогут ли новые многомиллиардные пакеты помощи изменить ситуацию на фронте, сомневаются даже сторонники эскалации украинского конфликта. Детали узнал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Балкер, сухогруз, терминал. Терминал, сухогруз, балкер. Ни дня без поражения морской инфраструктуры Украины. Российская армия отрезает киевский режим от Черного моря. Сжигает западное оружие еще до распаковки: в контейнерах, в логистических центрах…

Это критический момент. Террористические удары по нашей гражданской инфраструктуры киевскому режиму не принесли очков. Результат обратный: украинских заправок все меньше, заводы и склады горят, армия теряет территории.

«Мы не должны обманывать себя и думать, что удары по логистике россиян, принесут победу. Если воспринимать войну, как обычную математику, то мы уже проиграли. Вот вам и вся математика — мы проиграли», — сказал Богдан Кротевич, бывший начальник штаба «Азова»*.

Что делать? По киевской логике: менять местами койки. Вместо Федорова — Хмара. Вместо Сырского — Драпатый.

«Эта страна и руководство, при которых ничто цивилизованное не имеет права на существование», — говорил ранее новый Главнокомандующий ВСУ.

То есть, главком ВСУ — патентованный нацист. Улицы вторую неделю гудят «картонным майданом». Это внутренний способ давления на Зеленского.

Внешний — отстранение от ЕС. Австрия заявила, что вступление Украины в Евросоюз в ближайшие годы невозможно. Тогда ради чего все?

Решение есть. Европейский институт исследований безопасности опубликовал доклад — с графиками и цифрами. Подробно подсчитал и миллиарды помощи, и колебания ВВП. И сделал вывод — Украина членом ЕС не будет. А вот партнером — может.

«Они пытаются схитрить. Предложить якобы новый формат интеграции Украины в структуры Европейского союза, не делая ее полноправным членом. Запустить их в ЕС через черный ход», — поясняет политик Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет.

Какое красивое название — не халявщик, а партнер. Украине предлагается сменить роль на геополитической арене. Вместо конкретных сроков вступления некие «этапы интеграции». С обещанием чего? А ничего.

«Как им найти место? Не хотят они принимать в Евросоюз, потому что это нагрузка и все прочее. Вот какое-то там придумать еще членство без права голоса. Ну и, соответственно, главное, чтобы они воевали против нас», — подчеркнул военный эксперт Василий Дандыкин.

Главную задачу Украины-партнера евробюрократы видят в обеспечении общеевропейской безопасности. И это еще одна цель доклада — объяснить европейским гражданам, на что идут их налоги. Дескать они воют за нас, мы помогает украинцам производить оружие. Вот только и это оружие на неделе горело. Один удар по выставке дронов чего стоит.

Минус несколько специалистов и разработчиков БПЛА, в том числе и иностранных (точное количество погибших держат в секрете). Киевскому режиму сейчас нечего выдать за свои победы. И не чем мотивировать.

«А вы знаете, что средств на обеспечение военнослужащих хватит только до конца августа? О какой ответственности можно говорить, если нет денег? Кто будет за это отвечать?» — спрашивает народный депутат Украины Вадим Ивченко.

Причиной смены военного руководства как раз может быть попытка переложить на него все провалы. А тут еще встреча Лаврова с Рубио и заявление американцев, о том что «Анкоридж провалился», и четкий сигнал главы нашего МИД о том, почему.

«Надо, наверное, понять, кто конкретно провалился», — отмечал Сергей Лавров.

Трамп не смог реализовать свои же идеи. Зеленский отказался от предложений американцев, пошел на обострение и получил масштабный разгром на линии соприкосновения и в тылу.

А еще неожиданный вопрос от американской журналистки:

«Вы употребляли кокаин вместе с Макроном?»

И ответ:

«Конечно, нет. Никогда такого не было».

Заранее было понятно, что он будет отрицать. Но дело в том, что спрашивать такое у других лидеров никому не пришло бы и в голову. А вот Зеленский много раз давал повод усомниться в его трезвости. И в том, что способен руководить без посторонней помощи.

На этот раз европейской. Благодаря ей украинские солдаты умирают за право страны быть партнером ЕС. А значит... Балкер, сухогруз, терминал. Терминал, сухогруз, балкер.

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* — организация признана террористической и запрещена в РФ.