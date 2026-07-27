Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент отметил, что военно-морской флот был, есть и останется важнейшим элементом безопасности России.

Военный флот был, есть и останется важнейшим элементом безопасности России — об этом заявил Владимир Путин. В день ВМФ глава государства в Петербурге поздравил личный состав с праздником, выслушал доклады командующих флотов, вручил военным госнаграды и пообщался с ними, в том числе в неформальной обстановке. Например, отметил, что сам иногда смотрит некоторых блогеров и радуется, когда они попадают в точку. Но основной разговор касался, конечно, конфликта на Украине. Главные заявления выслушал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Проводить последнее воскресенье июля в Петербурге — личная традиция президента. Во внутреннем дворе Адмиралтейства все готово к встрече Верховного главнокомандующего. Церемония отработана до мелочей.

Президентский «Аурус» подъезжает к зданию главного командования ВМФ. Построение, доклад, приветствие…

Владимир Путин наградил в Адмиралтействе военных моряков. У командира штурманской боевой части большого десантного корабля Дмитрия Выхованца — медаль Ушакова. А младшая сестра попросила его привезти еще и автограф президента.

«Обязательно попросила, говорит, вернуться с автографом для нее непосредственно… (Президент. — Прим. ред.) не отказал», — рассказал Выхованец корреспонденту.

Среди награжденных — капитаны, морские пехотинцы, и офицеры, которые сражаются на СВО. За плечами гвардии старшего матроса Виталия Сучкова штурмовые операции с первых дней. Он, несмотря на угрозу взрыва, спас сослуживцев, вывел машину из-под удара и метким огнем уничтожил атаковавший беспилотник.

«Я счастлив, на самом деле, несказанно счастлив, потому что, действительно, такая честь выпадает далеко не многим», — говорит военнослужащий.

Уже потом, во время чаепития с военнослужащими, президент отметил: их мужество — ответ на бесчеловечные преступления, с которыми сталкиваются жители Донбасса.

«Возрождают эту нацистскую идеологию уже публично. Именем УПА* называют отличившееся подразделения Вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность, но возникает вопрос, а почему эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма?» — задался вопросом президент.

Глава государства рассказал о перехваченном разговоре украинских военных.

«Танковая колонна входит в один из населенных пунктов Донбасса. А два украинских танкиста разговаривают друг с другом. Из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме. Один из танкистов из пулемета его тут же положил, застрелил, убил. Второй спрашивает, что ты творишь, зачем ты это сделал. И первый, который убил этого мужчину, говорит, да они все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские. Ничего человек не сделал, просто вышел из своего дома — убили и поехали дальше. Вот это и есть основа крайнего национализма, которая лежит в основе неонацизма», — отметил Путин.

Вообще о СВО говорили немало. Президента спросили, что дают ему встречи с теми, кто защищает страну?

«Это очень полезно и очень важно — и для тех, конечно, кого это касается, но и для страны, в целом. Потому что страна и сейчас, и в будущем должна понимать, что в отношении людей, которые рискуют своей жизнью, здоровьем, защищая интересы государства, государство будет отвечать самым большим вниманием и относиться с заботой к их интересам», — подчеркнул Путин.

Единство страны — ее главная сила и опора.

«То, что люди, которые находятся в особых условиях, в боевых условиях, на линии боевого соприкосновения и на фронте, чувствуют это единство и это братство, несмотря на разную, может быть, этническую принадлежность или даже религиозную принадлежность, конфессиональную принадлежность… Но все-таки чувствует себя единой семьей. Это чрезвычайно важно для любой страны, а для такой многонациональной страны, как Россия, важно вдвойне, втройне», — сказал Путин.

На встрече прозвучал вопрос, станут ли герои СВО частью учебников истории? Владимир Путин ответил: это уже происходит. Их подвиги становятся частью исторической памяти страны.

«Что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ничего, потому что вы Родину защищаете. Вы на острие, и вам сложнее даже сейчас, чем мне, потому что, как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И, конечно, страна должна знать об этом», — уверен президент.

Отдельное внимание на встрече уделили Арктике. Большая часть наших водных границ проходит в высоких северных широтах.

«Это российские острова и на тот момент, когда мы начали восстанавливать там наше присутствие, там уже организовались туристические иностранные маршруты, и при рассказе туристам об этих территориях гиды говорили о чем угодно, только не о том, что эта территория принадлежит Российской Федерации. Все начали привыкать к тому, что России там нет. Но это наше и Россия там нет. Это легитимная часть суверенной российской территории, мы развиваем там хозяйственную деятельность. Но для этого нужно и порты развивать, и логистику развивать прибрежную. Для этого нужно обеспечить деятельность соответствующих служб по спасению судов и экипажей, если они терпят бедствие. Для этого нужно обеспечивать, безусловно, и безопасность — в том числе, и в первую очередь, с помощью Военно-морского флота», — подчеркнул Путин.

Президент заслушал доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии. Только в этом году в состав ВМФ принято уже 20 кораблей, судов и катеров.

«До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон». Это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М», — доложил Александр Моисеев, главнокомандующий военно-морским флотом РФ.

Развитие флота — это не только строительство новых кораблей. Особое внимание — защите наших гражданских судов, что вопреки всем нормам международного права задерживают нейтральных водах.

«В таких случаях нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — уточнил Путин.

В завершении встречи президент вновь поздравил моряков с праздником. ВМФ будет развиваться и пополняться новейшими кораблями.

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* — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.