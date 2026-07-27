Водитель открыл стрельбу по машине скорой помощи в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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По предварительным данным, причиной конфликта стала невозможность разъехаться на придомовой территории.

Неизвестный водитель устроил стрельбу по автомобилю скорой помощи после дорожного конфликта во дворе жилого дома в Санкт-Петербурге. Подробности инцидента очевидец рассказал 5-tv.ru.

По словам источника, все произошло ближе к трем часам ночи 27 июля. Сначала мужчина, который не мог проехать по дворовой территории, долго сигналил, после чего выбежал из своего автомобиля и направился к машине медиков. Свидетель сообщил, что водитель кричал, что не может проехать к ребенку-инвалиду.

Спор быстро перерос в полноценный конфликт. По словам очевидца, после словесной перепалки мужчина вернулся к своему автомобилю, достал, предположительно, травматический пистолет и дважды выстрелил в сторону машины скорой помощи.

После случившегося на место были вызваны сотрудники полиции. Как пишут в местных пабликах, водитель был задержан, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ атаковали машину скорой помощи в Горловке ДНР. Пострадали трое медработников и мирный житель.

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