Почти 44 тысячи иностранцев выдворили из России с начала 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Количество вынужденных покинуть РФ иностранных граждан за первое полугодие выросло более чем на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2026 года судебные приставы выдворили за пределы России 43,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные привели «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации издания, сотрудники ФССП исполняют судебные решения об административном выдворении иностранцев, нарушивших российское миграционное законодательство. Рост числа таких случаев связывают с усилением контроля в сфере миграции и увеличением количества принимаемых судами решений о принудительном выезде нарушителей за пределы страны.

На фоне усиления миграционной политики продолжается обсуждение новых законодательных инициатив. В частности, в Государственной думе рассматривается законопроект, предусматривающий отказ в предоставлении российского гражданства иностранцам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами.

Кроме того, документ предлагает лишать таких лиц вида на жительство или разрешения на временное проживание. При этом предлагаемые меры не затронут иностранных граждан, признанных беженцами, а также получивших политическое или временное убежище в России.

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