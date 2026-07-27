«Мандраж не проходит»: за 30 лет Жуков так и не привык к волнению перед шоу

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Группа «Руки вверх!» дала концерт в Москве в рамках юбилейного тура. И каждый выход на сцену для солиста по-прежнему неповторим.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков признался, что десятилетия творческой карьеры не подарили ему спокойствия — по сей день перед каждым выходом на сцену он по-прежнему взволнован и воодушевлен. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru во время концерта «30 нам уже!» в Москве в рамках юбилейного тура. Он уверен, что эти переживания — показатель серьезного отношения к сцене.

«Мандраж не проходит. И если он проходит, то грош цена такому артисту, потому что это значит, что он работает на отвали. Вы знаете, любой концерт — это заново прожитая история. Сегодня она будет совсем другая. Я не знаю, что будет, я не знаю, что буду говорить, это же не роботы, запрограммированные на одну и ту же речь», — отметил Жуков.

По словам исполнителя, несмотря на опыт и наличие целой армии поклонников, он не может предугадать, как зрители будут реагировать на очередное представление. Поэтому не только публика, но и сам Жуков получает незабываемые эмоции. Только в одном певец уверен наверняка — вместе со своей командой он будет выступать с любовью в сердце и желанием подарить радость.

Сергей Жуков и его партнер по группе Алексей Потехин объединились и начали создавать музыку в 1993 году. Через два года у коллектива появилось название «Руки Вверх!». Песня «Малыш» принесла команде всенародную любовь в 1997-м. Затем последовали хиты «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы» и другие. В 2006 году группа распалась, позже Жуков возродил ее как свой сольный проект.

Сегодня Жукову 50 лет, помимо музыки он занимается продюсированием, бизнесом, пишет книги и снимает кино, планирует поставить мюзикл, а также регулярно радует поклонников новинками и шоу, на которых звучат любимые хиты 1990-х. Юбилейный тур «Руки Вверх!» уже собрал около 500 тысяч зрителей. Гостями программы в Москве стали группы «Вирус» и «Отпетые мошенники».

Ранее в интервью 5-tv.ru Жуков рассказал, почему не считает возраст артиста поводом задуматься о завершении творческой карьеры.

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