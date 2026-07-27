В России открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Новые бизнес-игроки занимают места на рынке, освободившиеся после ухода западных брендов.

Иностранный бизнес все активнее расширяет свое присутствие на российском рынке. В период с января по май 2026 года были зарегистрированы 3,1 тысячи юридических лиц с зарубежной формой собственности — это рекорд последних восьми лет. Кроме того, впервые с 2023 года число регистраций предприятий превысило количество ликвидаций.

Как сообщают журналисты «Известий» со ссылкой на экспертов рынка, новые иностранные компании стараются занять места, освобожденные покинувшими РФ западными брендами после начала спецоперации на Украине. Бизнесмены в большей степени интересуются направлениями, связанными с импортозамещением и локализацией. Кроме того, у них есть возможность выбирать нишу и работать без дополнительных посредников.

Собеседники издания отметили, что самыми инициативными за последнее время стали предприниматели из Китая и стран СНГ, за ними идут Турция, Арабские Эмираты, Индия и Южная Корея. Доля китайских компаний в общем числе регистраций юрлиц составляет 58%.

Зарубежные игроки развиваются в сферах промышленной электроники, базового программного обеспечения, критических и упаковочных материалов, а также полимеров. Они также специализируются на фармацевтическом производстве, создании косметических средств и биологически активных добавок (БАД).

Инвесторы готовы вкладываться в логистику и грузоперевозки, области инфраструктуры и переработки сельскохозяйственной продукции, оптовой и интернет-торговли, поставок автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения лишилась еще одной возможности зарабатывать на российском рынке. Из-за выявления в ходе проверок ряда серьезных нарушений Москва запретила ввоз молочной продукции из этой страны.

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