В США совращавшую школьников учительницу выдвинули на пост главы администрации

Фото: 5-tv.ru

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Кандидатура сотрудницы мэрии вызвала общественные споры.

В американском штате Флорида бывшую учительницу Эйприл Уотсон, ранее осужденную за преступления против несовершеннолетних, выдвинули на должность главы администрации города Джей. Как сообщает New York Post, после публикации материалов о ее прошлом кандидатура вызвала широкий общественный резонанс, а сама чиновница была отстранена от работы.

По данным издания, в 2007 году Уотсон вместе с другой учительницей на протяжении нескольких месяцев вступала в сексуальные отношения с тремя 17-летними учениками. Суд признал женщину виновной, и в 2010 году она получила год лишения свободы. Спустя несколько лет после освобождения Уотсон устроилась на работу в администрацию города, где проработала семь лет.

Несмотря на то что руководство муниципалитета знало о ее судимости, эта информация не афишировалась. Летом городской совет собирался рассмотреть ее кандидатуру на пост главы администрации, однако публикация в местной газете поставила крест на этих планах.

После выхода журналистского расследования выяснилось, что бывшая учительница также нарушила правила, обязательные для лиц, осужденных за сексуальные преступления. По информации СМИ, она несколько дней проживала в кемпинге недалеко от города, не уведомив об этом правоохранительные органы, как того требует закон. На фоне общественного давления женщину отстранили от должности, а затем арестовали. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы по новому обвинению.

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