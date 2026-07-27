Новые правила: как изменится порядок обслуживания авиапассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Он будет направлен на повышение доступности воздушных перевозок для пассажиров с ограниченными возможностями.

Министерство транспорта России утвердило новые правила обслуживания пассажиров в самолетах и аэропортах. Согласно приказу ведомства, который изучили РИА Новости, одна часть изменений вступит в силу с 1 сентября 2026 года, а другая — только с 1 марта 2027 года.

Согласно документу, если авиаперевозчик организует показ фильмов во время полета, часть картин должна быть адаптирована для пассажиров с нарушением слуха и зрения.

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», — говорится в приказе.

Кроме того, маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбрать место в салоне уже на этапе покупки авиабилета. Если пассажиру, в том числе ветерану специальной военной операции, необходим сопровождающий, ему также гарантируют бесплатное место рядом с сопровождаемым.

Новые нормы направлены на повышение доступности воздушных перевозок для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Документ устанавливает единые требования к авиакомпаниям при организации обслуживания таких пассажиров.

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