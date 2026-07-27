Юрист объяснила, как при разводе делят теплицу, урожай и деревья на даче

Юрист Айвар: при разводе разделу подлежит и имущество на дачном участке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Порядок раздела имущества на загородном участке зависит от того, считается ли объект недвижимостью или относится к движимому имуществу.

При расторжении брака разделу подлежит не только недвижимость, но и имущество, расположенное на дачном участке. Однако теплицы, многолетние насаждения и урожай имеют разный юридический статус, поэтому правила их раздела отличаются. Об этом Life.ru рассказала юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам специалиста, обычная теплица, не имеющая капитального фундамента, считается движимым имуществом. Если конструкция была приобретена супругами во время брака на общие средства, она включается в состав совместно нажитого имущества. В таком случае теплицу могут разделить между бывшими супругами либо передать одному из них с выплатой денежной компенсации другому.

При этом многолетние насаждения — яблони, груши, виноград, декоративные деревья и кустарники — юридически являются частью земельного участка и отдельно не рассматриваются.

«Пока яблони, груши, виноград, декоративные деревья и кустарники растут на земельном участке, юридически они считаются его частью и отдельно от земли не рассматриваются», — пояснила Людмила Айвар.

Юрист отметила, что при разделе имущества суд определяет, кому достанется сам земельный участок, а вместе с ним переходят и все многолетние насаждения. Второй супруг в этом случае может рассчитывать на денежную компенсацию своей доли, если участок признан совместной собственностью.

Отдельно рассматривается собранный урожай. Овощи, фрукты, ягоды и другая сельскохозяйственная продукция после сбора считаются самостоятельным движимым имуществом и могут быть разделены вместе с остальной совместной собственностью.

Если же урожай еще находится на грядках или деревьях, решение зависит от конкретных обстоятельств. Суд учитывает момент прекращения брачных отношений, время сбора урожая, а также то, кто фактически пользовался земельным участком.

Как подчеркнула Айвар, на практике судебные споры чаще возникают не из-за отдельных деревьев или кустарников, а из-за стоимости самого участка и расположенных на нем улучшений.

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