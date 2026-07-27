Лерчек планировала поездку в Белград для вакцинации после химиотерапии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В сербской столице блогер должна была встретиться с врачом из Германии.

Блогер Валерия «Лерчек» Чекалина, создательница фитнес-марафонов, подозреваемая в незаконных валютных операциях, планировала выезд за пределы России для восстановления после химиотерапии.

По данным источника, с которым связались журналисты ТАСС, в Белграде она должна была встретиться с врачом из Германии, чтобы он провел процедуру вакцинации. Адвокаты блогера заявили, что она не нарушала предписаний и намеревалась использовать заграничный паспорт в связи с острой необходимостью.

«Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу — Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней также должен был приехать врач из Германии и вакцинировать фигурантку уголовного дела», — сказал информатор агентства.

Адвокаты Чекалиной подтвердили эти данные, но воздержались от обсуждения деталей. Однако подчеркнули, что она не нарушала назначенные судом меры пресечения и «строго соблюдала» наложенные запреты. По словам представителей защиты, до приостановления производства по уголовному делу (в связи с лечением — Лерчек борется с раком желудка в четвертой стадии. — Прим. ред.), суд разрешил в случае острой необходимости выезжать за пределы РФ.

Юристы отметили, что ряд медицинских услуг Чекалина не может получить в России, поэтому поездка за границу в таком случае не считается нарушением. Кроме того, она может быть совершена по согласованию с соответствующими органами и ведомствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера. Вопрос об изменении меры пресечения и дальнейших разбирательствах будет рассмотрен 30 июля. Гособвинение требует ужесточения санкций, так как Лерчек нарушала запреты, в частности, уехав из Москвы в Петербург на несколько дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.