Фото: Оперативный штаб Белгородской области

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Жилые кварталы подвергались массированным ударам в течение часа.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали 12 человек, включая двоих детей. Об этом сообщает оперштаб.

Судя по предупреждениям о воздушной опасности, жилые кварталы города подвергались массированным ударам неприятеля в течение часа.

«В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей — пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов», — уточняют в оперштабе.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Накануне ВСУ атаковали машину скорой помощи в Горловке ДНР, пострадали медслужащие и мирный житель. Об этом сообщал 5-tv.ru со ссылкой на мэра города Ивана Приходько. До того градоначальник сообщал и о других атаках ВСУ, в ходе которых три мирных жителя погибли, еще семь получили ранения различной степени тяжести.

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