Фото, видео: 5-tv.ru

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Ее центральным символом стала юная балерина Катя, погибшая в результате удара ВСУ.

У Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко состоялась художественная акция, посвященная Дню памяти погибших детей Донбасса. У главного входа было установлено фортепиано, а стены превратились в экран благодаря проектору. На залитом красным светом «полотне» танцевала юная балерина под живое исполнение музыки Сергея Прокофьева.

Центральным образом акции стала история 12-летней Кати, которая мечтала также однажды выйти на большую сцену. Девочка и ее бабушка погибли по пути в балетную школу 4 августа 2022 года. В этот день украинские боевики нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. О трагедии пришедшим на мероприятие напомнила и уполномоченная по правам ребенка в Донецкой народной республике (ДНР) Таисия Чернявская.

«Четыре года назад девочка Катя вместе со своей бабушкой шла в балетную школу. Но она не успела дойти, по пути ей встретился снаряд ВСУ, и она погибла вместе с бабушкой. Мы помним каждого, мы соболезнуем всем родителям, которые потеряли своих детей», — сказала она.

День памяти погибших детей Донбасса отмечается 27 июля. В 2014 году в этот день, прозванный «кровавым воскресеньем», киевский режим нанес массированный удар из установок «Град» по центру шахтерского города Горловки. Боевики знали, что пострадают мирные люди. Погибли 27 человек, больше 100 получили ранения. В числе убитых оказались молодая мама Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира, на месте гибели которых был открыт монумент «Скорбь и печаль».

В мае 2015 года в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола в память об убитых детях Донбасса появился мемориальный комплекс — Аллея ангелов. На гранитной плите выбиты имена погибших, некоторые из них не успели отметить свой первый день рождения. Самой маленькой, Милане, было всего 15 дней. Всего с 2014 года в ДНР погибли 228 детей, около 800 получили ранения.

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