Нетаньяху намерен приехать на сессию Генассамблеи ООН, несмотря на угрозу задержания

Фото: Reuters/Ronen Zvulun/Pool

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Премьер-министр Израиля не видит причин отказываться от поездки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что намерен принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News, комментируя слова мэра города Зохрана Мамдани о возможном задержании израильского лидера.

Нетаньяху подчеркнул, что не придает большого значения подобным заявлениям и не видит причин отказываться от поездки. По его словам, за годы работы на посту премьер-министра он практически ежегодно посещал заседания Генеральной Ассамблеи ООН, если этому не препятствовали вопросы безопасности.

«Я появлялся там почти каждый год... Да, я намерен приехать в Нью-Йорк», — заявил глава израильского правительства.

Нетаньяху подтвердил планы принять участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, если не возникнет особых обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нью-Йорке заговорили о возможном задержании Нетаньяху.

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