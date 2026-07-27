Семья из Перми спасла тонущую женщину во время урагана

Фото, видео: Instagram*/_zapevalovaaa__; 5-tv.ru

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Прогулка по Каме на сапбордах в непогоду едва не стоила жизни пенсионерке и ее сыну.

В Перми чествуют героев, спасших тонущую женщину из бушующей от непогоды реки Камы. Историей поделилась блогер Анастасия — ее муж Михаил бросился в воду, чтобы вытащить пострадавшую. Видео, которое набрало почти 400 тысяч просмотров, она опубликовала в социальных сетях.

Едва не утонувшая женщина, как выяснилось, отправилась на прогулку на сапбордах вместе с сыном. На ней не было спасательного жилета. Погода резко ухудшилась — начался ливень с градом, поднялся сильный шквалистый ветер, и Кама покрылась высокими волнами.

Пенсионерка не смогла удержать равновесие, доска перевернулась, и она оказалась в воде. Неподалеку то же произошло и с ее сыном. Течение отнесло его на несколько метров, но молодой человек смог самостоятельно доплыть до берега, держась за сапборд.

Женщина уже с трудом держалась на воде, когда ее заметила семья, отдыхавшая в домике на берегу. Михаил надел спасательный жилет, взял с собой еще один и поплыл к утопающей, а потом доставил к берегу, где ждали его родственники.

Женщине дали теплые вещи, оказали первую помощь. И она, и ее сын отделались испугом и легким переохлаждением.

Стоит отметить, семья не впервые спасает тонущих на Каме. Этим летом вирусным стал ролик, на котором Анастасия с мамой вытащили из воды барана во время той же прогулки на сапах. Животное удалось вытянуть и расположить на доске, довезти до берега, а потом передать владельцу.

Непогода в последнее время все чаще становится причиной опасных происшествий. Ливни, грозы и штормовой ветер держат в страхе Ростовскую область. Как сообщал 5-tv.ru, из-за разгула стихии в 15 городах и районах региона жители остались без света и воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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