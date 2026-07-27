Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Памятная дата посвящена памяти самых беззащитных жертв вооруженного конфликта, а символом скорби стала донецкая Аллея ангелов.

27 июля в России отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата связана с трагическими событиями, начавшимися после политического кризиса на Украине в 2014 году. В этот день в разных регионах страны проходят памятные мероприятия, а люди возлагают цветы к мемориалам и вспоминают детей, погибших в результате боевых действий.

Несмотря на то, что в феврале 2014 года президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции при посредничестве России, Германии, Польши и Франции подписали соглашение об урегулировании начавшегося в стране кризиса, вскоре вооруженные сторонники «евромайдана» взяли под контроль органы государственной власти. Новые власти взяли курс на разрыв отношений с Россией — под угрозой оказалось и русскоязычное население Украины.

В Донецкой и Луганской областях на фоне происходящего в стране начались массовые протесты. Весной 2014 года после проведения референдумов были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Но Киев принял решение использовать силу для возвращения контроля над территориями, что привело к началу полномасштабного вооруженного противостояния.

Тот самый день

27 июля 2014 года Киев нанес массированный удар из реактивных систем залпового огня «Град» по центру Горловки в ДНР, прекрасно понимая, кто станет жертвой атаки — дети, старики, женщины…

В результате обстрела погибли 27 человек, среди которых были четверо детей. Более 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Одной из самых трагических историй того дня стала гибель молодой матери Кристины Жук и ее десятимесячной дочери Киры. Во время обстрела женщина пыталась спасти ребенка и искала укрытие, однако и она сама, и ее дочь погибли.

В память о жертвах обстрела Горловки был создан мемориал «Скорбь и печаль», установленный на месте гибели Кристины Жук и ее дочери. Центральным элементом композиции стал черный колокол — символ трагедии, пришедшей на донбасскую землю.

Аллея ангелов

5 мая 2015 года в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола был открыт мемориальный комплекс «Аллея ангелов».

Мемориал посвящен детям Донбасса, погибшим в результате боевых действий. Его композиция включает арку из кованых железных роз, фигуры голубей мира и колокол, изготовленный из гильзы артиллерийского снаряда. На гранитных плитах высечены имена погибших детей. Одной из самых юных жертв агрессии Киева стала малышка Милана, которая прожила на этом свете всего 15 дней.

По имеющимся данным, с 2014 года в Донецкой Народной Республике погибли 228 детей, еще около 800 получили ранения.

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