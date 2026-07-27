«Все пошло не по плану»: выживший на Эльбрусе босниец назвал причину трагедии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Группа из семи туристов не впервые пыталась покорить гору, среди них был врач, все были хорошо подготовлены. Но из похода живыми вернулись только двое.

Один из выживших при восхождении на Эльбрус боснийских альпинистов Харис Адилович рассказал, что, по его мнению, стало причиной гибели пяти из семи участников группы. По словам спортсмена, никто не ожидал трагического исхода, потому что вся команда была хорошо подготовлена, сам он — врач, имеющий опыт в горноспасательной службе. Однако гора с самого начала была негостеприимной.

«По сути, все пошло не по плану. У нас не было местного гида, но это не было причиной произошедшего. В самом начале один из членов команды почувствовал сильный холод, и именно из-за этого первая связка повернула назад. Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100–150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения», — отметил Адилович.

Точную высоту, на которой группа остановилась, спортсмен назвать не смог. Он сообщил, что вторая связка исследовала участок выше и поняла, что там еще холоднее и опасней, и не стала рисковать. При этом Адилович уверен, что его товарищи смогли бы спастись, если бы точно знали, какая погода их ждет наверху.

Кроме того, это была вторая попытка Хариса и еще двух членов команды покорить Эльбрус. Три года назад они добрались до скал Пастухова (высота около 4700 метров над уровнем моря. — Прим. ред.), но не успели подняться на вершину. На этот раз тренированные альпинисты недооценили суровый местный климат.

«Да, мы были очень близки. Большинство из них я знаю по горноспасательной службе, а остальных двоих — по альпинистскому клубу, членами которого мы являемся… И в Боснии и Герцеговине, и в других странах, поскольку рядом находится много гор, все команды тренируются практически каждые выходные. Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — сказал Адилович.

Зарегистрированная группа боснийцев оказалась на седловине Эльбруса на высоте 5100 метров 25 июня. Двоим альпинистам стало плохо, один отправился за спасателями, а Харис попытался оказать пострадавшим первую помощь. Позже товарищи, оценив свое плохое физическое состояние, и его отправили за подмогой.

Восемь сотрудников МЧС искали альпинистов.

Выживших, а также тела двух погибших эвакуировали. Как ранее сообщал 5-tv.ru, еще три тела остались на горе — поисковые работы приостановлены из-за непогоды. Следственный комитет (СК) по Кабардино-Балкарской Республике организовал доследственную проверку.

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