Дочь фигуристки Оксаны Грищук обвинила ее в многолетнем домашнем насилии

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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По словам предполагаемой жертвы, она терпела и скрывала от общественности жестокость матери, но, наконец, набралась смелости о нем заявить.

Дочь титулованной российской фигуристки Оксаны Грищук, Скайлер Мари Грейс Грищук, заявила о домашнем насилии со стороны матери. Об этом девушка рассказала в личном блоге. По ее словам, долгие годы она предпочитала скрывать от общественности пережитые случаи и травмы, но нашла в себе силы снять этот груз с души.

«Я никогда не думала, что расскажу о чем-то настолько личном, ведь я много лет держала это в себе. Но теперь я наконец подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери Оксаны Грищук после многих лет физического и эмоционального насилия и пережитой травмы», — написала Скайлер.

Грищук-младшая также подчеркнула, что для нее придать огласке свои проблемы с родительницей — «невероятно трудное решение». Она поблагодарила многочисленных подписчиков (53,7 тысячи подписчиков в Instagram*. — Прим. ред.), которые поддержали ее в непростой период, а также призвала людей не замалчивать боль и делиться историями насилия в их семьях.

Фото: Instagram*/skylergrace_grishuk

Оксана Грищук выступала в спортивных танцах на льду в паре с Евгением Платовым. Она двукратная олимпийская чемпионка (1994, 1998. — Прим. ред.), четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, тренер, хореограф.

Спортсменка родила Скайлер в США в 2002 году от американского фитнес-тренера, вскоре после появления ребенка пара распалась, и фигуристка воспитывала дочь самостоятельно. Девочка тоже увлеклась спортом, но выбрала карьеру в теннисе.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Анна Седокова рассказала о домашнем насилии, пережитом в браке с покойным баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен скончался в 2024 году после развода, его семья обвинила артистку в доведении до суицида. Родители Тиммы судятся с Седоковой за его наследство и продолжают настаивать на ее виновности в трагедии.

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