«Одиссея» Нолана приблизилась к $640 млн сборов в мировом прокате

Фото: Кадр из х/ф «Одиссея», реж.: Кристофер Нолан, 2026г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Картина продолжает уверенно удерживать внимание зрителей.

Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана за две недели мирового проката собрал 639,6 миллиона долларов (около 50 миллиардов рублей. — Прим. ред.). При этом, за вторые выходные в Северной Америке картина заработала всего на 30% меньше, чем в дебютные. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, столь небольшое снижение кассовых сборов считается очень сильным результатом для крупного блокбастера. Обычно фильмы с таким успешным стартом во второй уикенд теряют значительно большую часть зрительской аудитории.

При этом уже в ближайшие выходные «Одиссее» предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией. В прокат выходит новый фильм о Человеке-пауке, который, как ожидается, сможет привлечь часть зрителей и повлиять на дальнейшую динамику кассовых сборов картины Нолана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как археолог организовал велопутешествие по маршруту Одиссея. Автор идеи адаптировал десятилетнее странствие царя Итаки в интенсивную программу продолжительностью 27 дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.